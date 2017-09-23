Ученые исследовали, почему негативные события запоминаются надолго
Неприятные ощущения и впечатления, как выяснили нейрофизиологи из США Джошуа Иогансен, Лоренцо Диаз-Матэ и Джозеф Леду, оставляют особо стойкий след в миндалевидном теле — области мозга, что отвечает за эмоции. А вот хорошие ассоциации здесь почему-то не задерживаются.
Ученые сделали этот вывод из своих опытов над животными, прослеживая связь между резкими командами и данными специальных приборов, которые фиксировали деятельность мозга испытуемых. Подобное воздействие, утверждают ученые, негативные
эмоции имеют и на сознание людей.
“Исследования участков мозга, связанные с памятью, очень важны для поиска методов борьбы с посттравматическим синдромом, от которого сегодня страдает немало жертв катастроф, войн, межнациональных конфликтов, криминальных случаев и тому подобное, — пояснил Евгений Заика, доктор писхологічних наук. — В случае такого синдрома человек оказывается в плену своих плохих воспоминаний и навязчивого страха…”
Кстати, почти одновременно неврологи из Массачусетского института (США) провели успешные эксперименты по корректировки памяти: возбуждая нейроны миндалевидного тела специальными световыми потоками, что сочеталось с вызыванием приятных ассоциаций, ученые заменяли плохие воспоминания приятными. В роли подопытных были лабораторные мыши. Но вполне возможно, что довольно скоро медики научатся влиять и на воспоминания людей.