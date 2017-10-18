Ученые доказали: это блюдо повышает иммунитет и защищает от рака
Овсяная каша, приготовленная не из хлопьев, имеет лечебный эффект, пишет wworld.com.ua со ссылкой на исследование ученых из Университета Ньюкасла. В частности, Доктор Крис Сил заявил, что с тарелкой овсянки на завтрак по степени ее полезности не может сравниться ни один продукт. В овсянке больше полезного пищевого волокна, чем в хлебе с отрубями. Мало жиров и сахара, зато в наличии минералы: магний, железо, медь и витамины группы В.
А ежедневное употребление такой 70-граммовой порции овсяной каши снижает уровень опасного холестерина в артериях на 7% – это результат, который можно сравнить с эффектом от приема лекарств-статинов. Причем, в отличие от медикаментов, овсянка не несет риска каких-либо нежелательных осложнений.
По словам ученых, после тарелки овсяной каши в желудке образуется субстанция геля, которая обволакивает стенки и вызывает ощущение сытости. Но самое полезное свойство заключается в том, что это питание хороших бактерий, которые укрепляют иммунную систему и защищают от воспалений, с которыми связано развитие онкозаболеваний. Данную способность овсянке обеспечивает вещество бета-глюкан, утверждают ученые.