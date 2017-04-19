Учебно-полевые сборы для старшеклассников: стрельбы-игры и экскурсии
18-20 апреля на базе Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой проходят учебно-полевые сборы для учащихся 11-х классов общеобразовательных учебных заведений областного подчинения. Участие в собрании принимают более 250 учеников. Дети вместе с сопровождающими проживают в казарме лицея. Программе 3-дневных сборов предусмотрены учебные занятия, обзор выставки стрелкового оружия, практические стрельбы из автомата Калашникова на стрельбище в / ч 1688 пгт Гончаровское Черниговского района, тревога (вывод личного состава из-под удара противника), марш-бросок к месту проведения занятий , военно-тактическая игра, ознакомление с деятельностью внешкольных учебных заведений областного подчинения, патриотический проект «Я – будущее Украины», посещение кино-культурного центра по национально-патриотического воспитания детей и молодежи п зор фильма. Сегодня, 19 апреля, к участникам собрания присоединятся дети военнослужащих-участников АТО, для которых запланированы экскурсии Черниговским лицеем с усиленной военно-физической подготовкой, Черниговским областным педагогическим лицеем для одаренной сельской молодежи и посещения внешкольного учебного заведения «Центр национально-патриотического воспитания, туризма и краеведения учащейся молодежи »(мастер-класс по болдирингу (скалолазание)).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым