Участников девчачьей банды вызывают в суд
По факту резонансного дела с публичным избиением несовершеннолетних девушек полицейские вместе с сотрудниками прокуратуры объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений пяти участникам конфликтов. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Малолетние девушки, публично унижали и били своих жертв, Фильмуючи все на камеры, не думали о последствиях своих действий. Однако сработал принцип неотвратимости уголовной ответственности, согласно которому лица, в противоправных действиях которых имеется состав преступления, должны нести ответственность. Правоохранителям известно о трех фактах, в которых фигурируют пять несовершеннолетних девушек, но расследование продолжается в рамках одного уголовного производства. Сейчас все они получили подозрение о совершении уголовного преступления. Видео публичного избиения школьниц вызвало большой резонанс в обществе. В частности, в присутствии своих знакомых девушки дважды издевались из своих жертв возле торгового центра в Чернигове, а однажды избили девочку у подъезда. Полиция установила личности всех участников инцидента. Речь идет не только о тех, кто бил девушку, но и о свидетелях, которые не прекратили издевательства. Под процессуальным руководством прокуратуры полиция расследует уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц), наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым