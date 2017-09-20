Участникам полумарафона в Чернигове советуют посетить врача (Видео)
В Чернигове 24 сентября во второй раз проведут полумарафон. Дистанция – 21 километр. Тем, для кого такое расстояние великовато, предложат более короткие – 1, 3 и 10 километров. Организаторы приглашают всех желающих и просят хорошо подумать, прежде чем выбрать расстояние. Не мешало бы проверить свое здоровье у врача. А от любителей бега, которые осмелятся пробежать 21 километр, обязательно потребуют справку из больницы, к тому же их возраст должен превышать 16 лет. Свои советы накануне старта дала известная черниговская легкоатлетка Ольга Бибик. Сама она еще не решила, будет ли участвовать, ведь сезон у нее выдался сложным.
«Дистанция 21 км требует подготовки. Будьте внимательны. Через «не могу» бежать не стоит. Остановитесь, отдохните, перейдите на ходьбу, а потом бегите самое Главное – крепкий сон перед марафоном. Нужна медицинская карта», — отмечает участница Олимпийских Игр, призерка международных соревнований Ольга Бибик.
Старт и финиш полумарафона состоятся на Красной площади. Ради его проведения придется перекрыть несколько улиц, что создаст определенные неудобства для водителей. Поэтому организаторы просят отнестись с пониманием.
Журналист: Юрий Михуля
Оператор: Дмитрий Дриганов
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