Участница детского Евровидения 2017 от Украины споет для футболистов
2017-10-05 11:43
Участница детского Евровидения 2017 от Украины споет для футболистов
В понедельник, 9 октября, в Киеве на стадионе НСК Олимпийский пройдет важный и решающий матч Чемпионата мира FIFA 2018 между сборными командами по футболу Украины и Хорватии
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
В понедельник, 9 октября, в Киеве на стадионе НСК Олимпийский пройдет важный и решающий матч Чемпионата мира FIFA 2018 между сборными командами по футболу Украины и Хорватии, передает Rus.Media. А откроют это событие талантливые дети-вокалисты, среди которых выступит участница от Украины Детского Евровидения 2017, Анастасия Багинская.
Уже не первый раз, когда организаторы приглашают на важные события для страны талантливых детей, чтобы поддержать дух национальной команды. Такая поддержка уже принесла команде победу раньше, что вдохновил Федерацию футбола Украины повторить опыт.
“Это круто, прийти и поддержать свою команду тем, что делаю лучше всего – творчеством. Я знаю, как важна поддержка, ведь именно благодаря ей, теперь я еду представлять свою страну на Детском Евровидении 2017. Для такого количества зрителей буду выступать впервые и конечно же волнительно! Исполню я песню с которой поеду на Евровидение – Не останавливай, она вдохновляет на движение вперед и достижение поставленной цели! Болею за свою команду и желаю ей победы!“ – комментирует свое будущее выступление Анастасия Багинская.
Кроме этого, уже совсем скоро Анастасия поедет представлять свою страну на не менее важном событии для страны, но уже в музыкальной сфере – Детском Евровидении 2017. Правила участия в конкурсе в этом году на много стали жестче. В всех стандартных подготовок, добавился обязательный пункт – съемка клипа на конкурсную песню.