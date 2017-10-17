Участились случаи подделки автомобилей: будьте внимательны
От начала октября работниками ТСЦ МВД в Черниговской области по результатам экспертного исследования было выявлено 2 факта подделок номера кузова и 1 факт подделки номера двигателя.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД в Черниговской области.
Так, 6 октября в ТСЦ № 7441 РСЦ МВД в Черниговской области обратился гражданин с вопросом перерегистрации автомобиля MERCEDES-BENS SPRINTER. В результате проведения экспертного исследования вышеуказанного автомобиля было установлено, что номер двигателя уничтожен механическим способом (шлифованием).
10 октября Территориального сервисного центра № 7443 РСЦ МВД в Черниговской области обратился гражданин по вопросу перерегистрации транспортного средства OPEL ASTRA. В результате проведения экспертного исследования вышеуказанного автомобиля было установлено, что номер кузова уничтожен путем удаления панели с первичным номером и вварюванням на его место части панели (фрагмента) с другим номером.
12 октября Территориального сервисного центра №7441 РСЦ МВД в Черниговской области обратился гражданин с вопросом перерегистрации автомобиля MERCEDES-BENZ. В результате проведения экспертного исследования вышеуказанного автомобиля было установлено, что номер кузова изменен путем заклепывания (с последующей полировкой и химической обработкой) части металлической поверхности и нанесения на их место не в условиях завода-производителя части знаков другого номера. Крепление дубль-таблички с номером кузова не соответствует заводскому.
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