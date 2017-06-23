Убийство в Мукачево: Мужчина забил свою жену до смерти
Мужчины со следами крови на одежде заметили на улице патрульные и поинтересовались откуда она.
Патрульные рассказывают, сегодня ночью, около 2:15 часов во время патрулирования по улице Маргитича в Мукачево патрульные заметили подозрительного гражданина, который был очень взволнован и избегал встречи с полицией.
Во время беседы на одежде человека было замечено следы крови, на что он сообщил, что на почве ревности поссорился с женой, и несколько раз ударил ее.
Чтобы проверить информацию, патрульные последовали вместе с ним по указанному адресу по ул. Проектная, где во время осмотра дома был обнаружен труп 40-летней женщины.
Врачи констатировали смерть с признаками насилия.
В действиях лица усматриваются признаки ст. 115 УК “Умышленное убийство”.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым