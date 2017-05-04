Убийственный футбол: 7-летнему мальчику сломали ногу
04.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский горотдел полиции обратился 34-летний житель областного центра. Черниговец заявил, что 39-летний мужчина возле дома, промахнувшись по мячу, ударил по ноге его 7-летнего сына, чем причинил телесные повреждения в виде закрытого перелома обеих костей левой голени. Об этом стало известно из собственных источников. По данному факту проводится проверка.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым