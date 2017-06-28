Убийство полковника разведки: российский след
СНБО усилила контртеррористическое и контрразведывательный режим в Украине
Александр Турчинов отметил, что убийство полковника Шаповала организованное при участии российских спецслужб.
В Киеве и других регионах Украины усиливается контртеррористическое и контрразведывательный режим. Такое решение было принято на совещании СНБО с руководителями сектора безопасности и обороны.
По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, в последние месяцы происходит системная эскалация подрывных мероприятий, «которые реализует РФ против Украины в рамках гибридной агрессии».
Он добавил, что убийство полковника ГУР Минобороны Максима Шаповала было совершено по такому же сценарию, что и убийство контрразведчика Александра Хараберюша в марте.
«Есть все основания считать, что эти убийства спланированы и организованы при непосредственном участии российских спецслужб», – отметил он.
По результатам совещания, учитывая высокий уровень террористической угрозы, было принято ряд мер по усилению контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и в других регионах Украины.
Как сообщалось, 27 июня в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль. Во время взрыва погиб действующий военный Вооруженных сил Украины 1978 года рождения Максим Шаповал, дело расследуют по статье “теракт”. Взрывчатка была заложена под автомобиль. Позже в сети появилось видео взрыва. Следствие рассматривает российский след как основную версию теракта.
Кроме того, 27 июня в Украине началась масштабная хакерская атака, в результате которой неизвестным вирусом поражено украинские банки, государственные и коммерческие предприятия. По данным СБУ, подавляющее большинство заражений операционных систем происходила через открытие вредоносных приложений (документов Word, PDF-файлов), которые были присланы на электронные адреса многих коммерческих и государственных структур. Кіберполіція и Служба безопасности дали рекомендации по защите от вируса.
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