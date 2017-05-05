У станции «Часниковка» обнаружили склад взрывчатки
05.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
26 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны обнаружили 4 мая пиротехники в полосе отвода железнодорожного пути перегона с. Часниковка – с. Доч Юго-Западной железной дороги у станции «Часниковка» Бахмачского района. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В частности обнаружили 2 артиллерийских снаряда калибра 45 мм, 1 минометную мину калибра 50 мм и 23 подрывники к артиллерийским снарядам. Разминирование территории планируется провести сегодня, 5 мая. В этот же день пиротехники уничтожили 1 артиллерийский снаряд калибра 125 мм времен Второй мировой войны. Его обнаружили на открытой территории возле с. Березанка Черниговского района.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым