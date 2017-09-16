У северян за сутки изъяли полсотни незаконных боеприпасов
В области продолжается оперативно-профилактическая операция «Оружие и взрывчатка», стражи порядка ежедневно выявляют факты незаконного хранения боеприпасов и огнестрельного оружия.
15 сентября полицейскими группы реагирования патрульной полиции Коропского отделения во время осмотра салона автомобиля местного жителя было обнаружено 46 патронов калибра 7,62 мм.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
На Прилуччине в рамках профилактической операции полиция во время личного досмотра вещей местного жителя обнаружила и изъяла семь патроны калибра 5,45 мм и 6 патронов калибра 16 мм. Боеприпасы изъяты и направлены на исследование.
Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыты уголовные производства по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Продолжается досудебное расследование.
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