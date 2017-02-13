У пешеходного моста убили 24-летнего черниговца
13.02.2017 | Новости | 2 комментария|
В Чернигове по ул. Циолковского, 2 (возле пешеходного моста) нашли без сознания. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия установлено лицо пострадавшего, им оказался 24-летний житель Чернигова. Об этом стало известно из собственных источников. Каретой скорой помощи с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга» пострадавший помещен в реанимационное отделение. При опросе свидетелей установлено, что телесные повреждения ему нанесли неизвестные. В больнице пострадавший скончался. По данному факту открыто уголовное производство.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым
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Victor zagrivii
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Хуан Матта