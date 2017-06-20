У пешеходного моста черниговец с ножом выяснял отношения с прохожим
20.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове возле пешеходного моста, неподалеку от улицы Набережная, возник конфликт между двумя черниговцами. Об этом стало известно из собственных источников. Как выяснилось, на почве внезапно возникших неприязненных отношений один из мужчин нанес удар ножом другому. Пострадавшего мужчину, 1982 года рождения, с диагнозом «проникающее ранение грудной клетки справа без повреждения внутренних органов» доставлен в хирургическое отделение. Нападающий задержан.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым