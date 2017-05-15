У памятника Хмельницкому с пистолета ранили черниговца
15.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский горотдел полиции обратился 23-летний житель областного центра. Он заявил, что около 6 часов утра у памятника Богдану Хмельницкому неизвестный мужчина стрелял в него из пистолета. Об этом стало известно из собственных источников. Полиция задержала стрелка. Им оказался мужчина 1984 года рождения. У него было обнаружено и изъято травматический пистолет марки «ПМР». Потрепилий каретой скорой помощи был доставлен в травмпункт с пулевым ранением левого бедра.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым