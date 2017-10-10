У меня есть желание работать дальше со сборной Украины – Андрей Шевченко
2017-10-10 06:35
У меня есть желание работать дальше со сборной Украины – Андрей Шевченко
Главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение от Хорватии в последнем матче квалификации ЧМ-2018.
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После поражения от Хорватии (0:2) в решающем матче отбора ЧМ-2018 Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, передает Rus.Media.
– Спасибо всем болельщикам, которые пришли поддержать команду. Атмосфера была очень хорошей. Но есть и печальный момент. Я слышал, что на трибунах умер человек — что-то с сердцем. Мне очень жаль. Мои соболезнования семье.
– Нам нужна была только победа. Мы пытались играть и атаковать. Но была заметна разница в классе игроков. Игроки сборной Хорватии играют в очень хороших чемпионатах по два матча на высоком уровне в неделю. В этой ситуации игроков из чемпионата Украины сложно конкурировать — у наших футболистов нет такого игрового ритма. Во втором тайме хорваты стали выше прессинговать. Это тут же обернулось ошибками.
– По горячим следам оценку себе и команде я давать не буду. Игроков я поблагодарил — мы играли с очень сложным соперником. Мы пытались играть первым номером. В первом тайме это удавалось хорошо. Несмотря на то, что много игроков играли не на своих позициях. Сегодня у нас нет такого подбора игроков, чтобы создать внутреннюю конкуренцию. Нам приходится менять позиции и адаптировать футболистов. Хорваты были очень мотивированы — они сами себя загнали в угол. Ведь по подбору игроков должны были занимать первое место в группе.
– У меня есть желание работать дальше со сборной Украины — я вижу потенциал команды. О проделанной работе отчитаюсь на специальной пресс-конференции.