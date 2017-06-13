У коммунальщиков под носом воняет
Жители дома в самом центре Чернигова страдают от вони. Четырехэтажный дом напротив областной прокуратуры и почти «под самым носом» управления ЖКХ. И помочь черниговцам никто не может. Хотя те уже и в полицию обращались неоднократно. Страшный фекальный запах ощущается сразу у 16-го дома по улице Князя Черного. Такое ощущение, что где-то прорвало канализацию. И местные объясняют: это одной местной жительнице отключили водоснабжение за неуплату. Соседи жалуются, что в подъезде невозможно находиться, ведь непутевая хозяйка 30-й квартиры вместе со своими товарищами справляет нужду прямо на лестничной площадке и чердаке. Такое совершает в знак протеста против отключения коммуникаций. И полиция ничего причинить этом не может. Следовательно вонючий подъезд «травит» ароматами и маленьких, и стареньких. Соседи признаются: может, уже увезли детей к бабушкам и родственникам. Ведь даже в квартиры врывается фекальный запах.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым