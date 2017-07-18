У черниговца из машины похитили барсетку с деньгами и пистолетом
18.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
К Черниговского отдела полиции обратился мужчина и сообщил, что его машину обокрали.
Неизвестный прокрался в его авто, припаркованного возле дома, и похитил оттуда кожаную барсетку. В ней находились деньги – 2000 гривен и 720 долларов, – пистолет «ФОРТ-17Р» с патронами и документы.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым