У черниговца из машины похитили барсетку с деньгами и пистолетом

magictr | 18.07.2017 | Новости | Комментариев нет

К Черниговского отдела полиции обратился мужчина и сообщил, что его машину обокрали.

Неизвестный прокрался в его авто, припаркованного возле дома, и похитил оттуда кожаную барсетку. В ней находились деньги – 2000 гривен и 720 долларов, – пистолет «ФОРТ-17Р» с патронами и документы.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

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