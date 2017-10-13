Тысячи военных ждут атаки на День защитника Украины
2017-10-13 13:22
Тысячи военных ждут атаки на День защитника Украины
Все сотрудники специальных ведомств весь день будут находится в состоянии повышенной боевой готовности.
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Стало известно, как будут охранять жителей нашей страны в период празднования Дня защитника Украины, 14 октября, передает Rus.Media.
Сообщается, что все сотрудники специальных ведомств весь день будут находится в состоянии повышенной боевой готовности, для того, чтобы активно противостоять угрозам в случае необходимости.
В частности, в каждом регионе Украины уточннются места проведения массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах.
Кроме того, к 17 октября на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 000 спасателей и более 2 000 единиц техники.
В то же время, патрулировать и следить за обстановкой на праздничных выходных готовится и авиация — вертолет «Еврокоптер» и самолет Ан-30.