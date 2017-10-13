Тысячи военных ждут атаки на День защитника Украины

despravda | 13.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-13 13:22

Тысячи военных ждут атаки на День защитника Украины
Все сотрудники специальных ведомств весь день будут находится в состоянии повышенной боевой готовности.

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Стало известно, как будут охранять жителей нашей страны в период празднования Дня защитника Украины, 14 октября, передает Rus.Media.

Сообщается, что все сотрудники специальных ведомств весь день будут находится в состоянии повышенной боевой готовности, для того, чтобы активно противостоять угрозам в случае необходимости.

В частности, в каждом регионе Украины уточннются места проведения массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах.

Кроме того, к 17 октября на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 000 спасателей и более 2 000 единиц техники.

В то же время, патрулировать и следить за обстановкой на праздничных выходных готовится и авиация — вертолет «Еврокоптер» и самолет Ан-30.

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