Тысячи людей идут штурмовать Раду: Главное, что нужно знать о события
2017-10-17 08:06
Тысячи людей идут штурмовать Раду: Главное, что нужно знать о события
«Движение новых сил» намерен провести масштабную акцию.
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Сегодня, 17 октября, «Движение новых сил» под руководством Михеила Саакашвили намерен провести масштабную акцию под Верховной Радой, передает Rus.Media. На митинг собираются сторонники Михо, которые будут требовать от парламента и президента выполнения их требований.
Запланирован приезд сторонников «Движения» с 22 крупнейших городов Украины — по всем областным центрам объявлен сбор желающих принять участие в акции протеста.
Добавим, ранее проведение массовых митингов на этот день анонсировала группа народных депутатов, которые объявили о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию по поддержке политической реформы. Соорганизаторы акции народные депутаты Мустафа Найем, Виктор Чумак, Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Егор Фирсов, Юрий Левченко, Егор Соболев и другие.
Все они вместе с «Движением новых сил» Саакашвили выдвинули три условия Верховной Раде и президенту Петру Порошенко. Первое — принятие законопроект №6773, который позволит привлекать народных депутатов к уголовной ответственности, но исключает преследование политиков за их позицию и высказывания.
Второе – возвращение к пропорциональной системе выборов в Верховную Раду, однако с открытыми региональными списками. В коалиционное соглашение был включен пункт о принятии этого закона. Изменение избирательной системы было одним из предвыборных обещаний Петра Порошенко.
Третье условие – создать Антикоррупционный суд на условиях, которые предлагают европейские партнеры. Речь идет о создании отдельного суда, а не антикоррупционных палат, как предлагается проектом от Администрации президента.
Впрочем, по этому пункту всем сторонам придется учесть мнение Венецианской комиссии, которая признала оба законопроекта об Антикоррупционном суд непригодными которые не соответствуют европейской практике.
Саакашвили также выступил с дополнительными требованиями Петру Порошенко: публично и открыто продать свой бизнес, обновить состав Центризбиркома отменить существующую схему закупки угля «Роттердам+».