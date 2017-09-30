Туристы привозят страшный вирус Коксаки из Турции
2017-08-04 19:59
Туристы привозят страшный вирус Коксаки из Турции
Дети под угрозой!
Отправляясь на отдых, всегда нужно заранее узнать о возможных угрозах в виде местной флоры и фауны, а также о различных инфекциях, которые ты можешь подхватить. Большинство из нас не придает этому должного значения, в результате мы расплачиваемся здоровьем за свою безопасность, передает Rus.Media.
На одном из самых популярных курортных направлений для жителей стран бывшего СНГ, Турции, разразилась эпидемия болезни, которую вызывает вирус Коксаки. Украинские туристы, и их дети уже стали жертвами болезни. Один из них написал в соцсети:
«Во время отдыха в Турции младший ребенок заразился вирусом Коксаки. Сначала врачи не сказали, что это. Позже переболели все. Симптомы ужасные — температура под 40, диарея, сыпь по всему телу, которая лопается, размером с горох. Спать невозможно».
В Сети украинцы начали массово жаловаться на вирус, привезенный из Турции. В связи с этим МИД Украины поручил турецкому посольству разобраться с ситуацией и разработать рекомендации по лечению этой болезни.
Что же это за вирус?
Коксаки — энтеровирус. Относится к виду кишечных заболеваний, которые проявляются в жару летом. Вирус вызывает диарею и нарушения работы пищеварительной системы, сыпь. В первую очередь он поражает детей.
Инкубационный период заболевания длится от 2 до 10 дней. Первые признаки болезни — высокая температура и слабость, как при обычной простуде. Но не стоит заниматься самолечением. Если чувствуешь себя плохо — беги к врачу.
На последней стадии тело больного покрывается волдырями, они могут распространиться по всему телу. Но больше всего их во рту и на половых органах. Пузырьки лопаются, что вызывает сильный дискомфорт и жгучую боль. И как вишенка на торте — сильная диарея. Веселые деньки на унитазе обеспечены.
Если ты решишь, что достаточно крут, чтобы не обращаться к врачу, то можешь и вовсе уйти в другой мир. Вирус вызывает такие тяжелые осложнения, как общее воспаление центральной нервной системы, менингит, паралич, перикардит и даже диабет I степени.
Как вирус косит нас?
Эта болезнь достаточно быстро распространяется, особенно среди детей. Но, даже если ты уже совершеннолетняя, твое здоровье тоже может быть в опасности. Стоит избегать загрязненных водоемов, даже если жарко и искупаться невозможно. Вирус передается воздушно-капельным путем.
Как исцелиться от заморской заразы?
Если ты все же подцепил вирус Коксаки — придется валяться в постели несколько дней, пить много воды и есть богатые витаминами продукты.
Надо полоскать горло, волдыри вкусно смазывать фукорцином или зеленкой, головную боль и температуру сбивать ибупрофеном, спасаться от обезвоживания во время поноса регидроном. Если совсем уж плохо — придется покупать противовирусные препараты.
Интенсивное лечение поможет стать на ноги за несколько дней. Следи за своим здоровьем, осложнения могут быть весьма опасными.