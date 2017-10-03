Турист из Китая повис на телефонном проводе из окна 19 этажа отеля (видео)
2017-10-03 16:59
Турист из Китая повис на телефонном проводе из окна 19 этажа отеля (видео)
Китайский турист, который проживал в гостинице до определенного времени. когда пришло время платить за отель, турист решил перехитрить администраторов и сбежать через окно.
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Турист из Китая завис на телефонном проводе из окна отеля, так как хотел избежать требований по оплате за жилье, передает Rus.Media. Уникальное видео уже опубликовано в сети.
Обозреватели интернета могут увидеть интересное видео, на котором видно невооруженным глазом, как человек висит на проводе из окна высотного дома. Оказывается, это китайский турист, который проживал в гостинице до определенного времени. когда пришло время платить за отель, турист решил перехитрить администраторов и сбежать через окно. Не остановило мужчину и то обстоятельство, что его апартаменты расположены на 19-м этаже высотного отеля.
Для осуществления своего плана, китаец решил использовать телефонный провод, по которому он начал спускаться вниз из окна комнаты, где проживал. В процессе оригинальной бегства из отеля, мужчина повис на проволоке. Его заметили прохожие и вызвали спасателей, которые сняли беглеца с высотки. Мало того, что теперь туристу придется оплатить время проживания в отеле, так к сумме добавят еще и штраф за испорченное имущество.