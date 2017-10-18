Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 74 серия (видео)
18.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-18 22:19
Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 74 серия (видео)
Бесконечная любовь.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+
Смотрите новую 74 серию популярного турецкого сериала , передает Rus.Media.
Смотрите в 74 серии сериала «Бесконечная любовь»:
Эмир и Кемаль наперегонки ищут брата, которого много лет назад родила мать Эмира и спрятала от семьи Козджуоглу. Галип грозит Хаки, чтобы тот освободил Кемаля, но пожилой человек уверен в будущем свадьба Аси и Кемаля и считает парня родственником. Угрозы, наоборот, ускоряют процесс передачи фирмы в руки Кемаля.