Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 72 серия (видео)
18.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-17 21:50
Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 72 серия (видео)
Бесконечная любовь.
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Смотрите новую 72 серию популярного турецкого сериала , передает Rus.Media.
Смотрите в 72 серии сериала «Бесконечная любовь»:
Ондер признается жене, что после того, что она сделала Лейли, он не может не любить, не уважать ее. Сестра становится причиной крупной ссоры Вильдан и Ондера, женщина готова на развод. Кемаль и Змей находят прокурора, который фальсифицировал смерть матери Эмира.