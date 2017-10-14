Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 70 серия (видео)
14.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-13 19:26
Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 70 серия (видео)
Бесконечная любовь.
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Смотрите новую 70 серию популярного турецкого сериала , передает Rus.Media.
Смотрите в 70 серии сериала «Бесконечная любовь»:
Нихан признается Асу, обрадуется, если у них с Кемалем получится создать счастливую семью. У Кемаля получается развязать язык брату, Тарик сам рассказывает ему, что убил Карен. Теперь Кемаль стоит перед выбором: пойти в полицию и сдать брата или продолжать бороться против козней Эмира.