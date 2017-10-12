Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 67 серия (видео)
12.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-12 19:42
Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 67 серия (видео)
Бесконечная любовь.
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Смотрите новую 67 серию популярного турецкого сериала Бесконечная любовь, передает Rus.Media.
Смотрите в 67 серии сериала «Бесконечная любовь»:
Эмир рассказывает Нихан, что Карен убил Тарик, чем ставит девушку в тупик. Теперь ей тоже лучше не возбуждать дело об убийстве, так как может пострадать брат Кемаля. Ондер приглашает Лейлу присоединиться к собранию акционеров компании и участвовать в управлении компании. Она пользуется советом и возвращает свои акции.