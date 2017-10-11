Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 66 серия (видео)
11.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-11 21:18
Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 66 серия (видео)
Бесконечная любовь.
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смотрите новую 66 серию популярного турецкого сериала , передает Rus.Media.
Смотрите в 66 серии сериала «Бесконечная любовь»:
Связи Змея помогают найти информацию о том, где прячут Нихан. Кемаль с друзьями едут спасать ее, а Эмир организовывает план освобождения Танера из тюрьмы, однако он и его люди не учитывают всех нюансов и допускают ошибки. Ондер, желая помочь спасти дочь, следит за Кемалем.