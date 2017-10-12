Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 65 серия (видео)
12.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-11 19:27
Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 65 серия (видео)
Бесконечная любовь.
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Смотрите новую 65 серию популярного турецкого сериала Бесконечная любовь, передает Rus.Media.
Смотрите в 65 серии сериала «Бесконечная любовь»:
Кемаль приглашает Лейлу пожить у него в доме, а Эмир пытается найти Нихан, не отвечает на звонки. Она оставила сообщение с просьбой о помощи Кемалю, а не Эмиру. Змей и Кемаль начинают поиски девушки, а Танер, муж убитой Карен, сам звонит Эмиру и угрожает убийством жены, дает лишь один день на то, чтобы вытащить его из тюрьмы и этим спасти Нихан.