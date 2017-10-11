Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 64 серия (видео)
11.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-10 21:23
Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 64 серия (видео)
Бесконечная любовь.
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Смотрите новую 64 серия популярного турецкого сериала , передает Rus.Media.
Смотрите в 64 серии сериала «Бесконечная любовь»:
Несмотря на все усилия Туфан не убеждает Эмира. Он приказывает Тарику, который уже считает брата и сестру чужими людьми, разобраться с Туфаном. Вильдан получает удовольствие от своей победы, она выгоняет Лейлу из дома и угрожает полицией. Хаки, дядя Асу, одолевает тяжелая болезнь, он просит исполнить его последнюю волю – жениться на Асу.