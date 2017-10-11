Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 63 серия (видео)
11.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-10 21:07
Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 63 серия (видео)
Бесконечная любовь.
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Смотрите новую 63 серию популярного турецкого сериала Бесконечная любовь, передает Rus.Media.
Смотрите в 63 серии сериала «Бесконечная любовь»:
Кемаль пытается вывести на чистую воду Туфана, он уверен, что парень на самом деле не работает на Эмира, а занимается шантажом. Кемаль ставит ультиматум Туфану: или он говорит, кто убил Карен, или Эмир узнает об измене. Галип признается, что он помог Вильдан выкупить дом, чтобы отомстить Лейле за отказ.