Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 61 серия (видео)

despravda | 09.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-09 21:35

Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 61 серия (видео)
Бесконечная любовь.

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Смотрите новую 61 серию популярного турецкого сериала Бесконечная любовь, передает Rus.Media.

Смотрите в 61 серии сериала «Бесконечная любовь»:

Вильдан шокирована тем, что журналисты опубликовали новость о свадьбе сына без ее приказа. Теперь, когда пресса и общественность знает о свадьбе, семье придется организовать большой праздник. Зейнеп хочет уговорить своих близких прийти на церемонию, а Вильдан, чтобы не упасть лицом в грязь, нанимает учителя по этикету для невестки.

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