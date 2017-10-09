Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 61 серия (видео)
09.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-09 21:35
Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 61 серия (видео)
Бесконечная любовь.
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Смотрите новую 61 серию популярного турецкого сериала Бесконечная любовь, передает Rus.Media.
Смотрите в 61 серии сериала «Бесконечная любовь»:
Вильдан шокирована тем, что журналисты опубликовали новость о свадьбе сына без ее приказа. Теперь, когда пресса и общественность знает о свадьбе, семье придется организовать большой праздник. Зейнеп хочет уговорить своих близких прийти на церемонию, а Вильдан, чтобы не упасть лицом в грязь, нанимает учителя по этикету для невестки.