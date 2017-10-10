Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 60 серия (видео)
10.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-09 19:55
Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 60 серия (видео)
Бесконечная любовь.
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Смотрите новую 60 серию популярного турецкого сериала , передает Rus.Media.
Смотрите в 60 серии сериала «Бесконечная любовь»:
Тарика грызут угрызения совести за убийство, а человек Карен берет вину на себя и сам звонит в полицию. Эмир реализует хитрый план, как обмануть Кемаля и впутать его родственников в незаконные действия. Зейнеп уговаривает свою новую семью, сыграть свадьбу и просит журналистов опубликовать материал о отношения с Озаном.