Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 58 серия (видео)
06.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-05 21:48
Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 58 серия (видео)
Бесконечная любовь.
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Смотрите новую 58 серию популярного турецкого сериала , передает Rus.Media.
Смотрите в 58 серии сериала «Бесконечная любовь»:
Кемаль откровенно разговаривает с Озаном, парень признается в любви к сестре. Кемаль предлагает им переехать в другой дом за его счет, чтобы Зейнеп не находилась рядом с Эмиром и Вильдан. Змей и Кемаль пытаются освободить Карен, чтобы, наконец, получить информацию о ночи убийства. Они решаются на отчаянный поступок, рискуя жизнью.