Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 57 серия (видео)
05.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-05 17:51
Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 57 серия (видео)
Бесконечная любовь.
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Смотрите новую 57 серию популярного турецкого сериала Бесконечная любовь, передает Rus.Media.
Смотрите в 57 серии сериала «Бесконечная любовь»:
Эмир считает, что шантажист – Туфан, его правая рука. Парень допускает ошибку и раскрывает себя. А Кемаль, наконец, находит, где спряталась Зейнеп. Он отвозит ее к Озану в больницу и обещает Эмиру узнать все о прошлом Озана, поскольку теперь они – одна большая семья. Галип отговаривает сына от участия в торгах за дом Лейлы, он хочет помочь женщине.