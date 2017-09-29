Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 47 серия (видео)
29.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-28 21:15
Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 47 серия (видео)
Бесконечная любовь.
Смотрите новую 47 серию популярного турецкого сериала Бесконечная любовь, передает Rus.Media.
Смотрите в 47 серии сериала «Бесконечная любовь»:
Зейнеп рассказывает Асу, что с ней произошло. Она успокаивает девушку, но Зейнеп не собирается забывать обиду. Нихан и Кемаль просят Змея помочь им в поисках девушки, которая была на даче в ночь убийства и осталась жива. Они передают ему фотографию, которую Бану получила анонимно.