Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 42 серия (видео)
25.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-25 21:30
Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 42 серия (видео)
Бесконечная любовь.
Смотрите очередную серию популярного турецкого сериала , передает Rus.Media.
Смотрите в 42 серии сериала «Бесконечная любовь»:
Чтобы отвести подозрения от Кемаля, Нихана тайно попадает в кабинет Галипа и кладет флешку в свой сейф.
Эмир пытается вызвать Лейлу на откровенный разговор, грозит раскрытием тайны, он не знает, что Лейли стыдиться нечего, а вот его свекровь сделает все, чтобы секрет молодости не вышел за порог дома. Лейла решает раскрыть тайну родителей Нихан, пока Эмир не получил удовольствия сделать это первым.