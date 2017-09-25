Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 42 серия (видео)

despravda | 25.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-25 21:30

Турецкий сериал: Бесконечная любовь, 42 серия (видео)
Бесконечная любовь.

Смотрите очередную серию популярного турецкого сериала , передает Rus.Media.

Смотрите в 42 серии сериала «Бесконечная любовь»:

Чтобы отвести подозрения от Кемаля, Нихана тайно попадает в кабинет Галипа и кладет флешку в свой сейф.

Эмир пытается вызвать Лейлу на откровенный разговор, грозит раскрытием тайны, он не знает, что Лейли стыдиться нечего, а вот его свекровь сделает все, чтобы секрет молодости не вышел за порог дома. Лейла решает раскрыть тайну родителей Нихан, пока Эмир не получил удовольствия сделать это первым.

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