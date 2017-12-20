Турецкий сериал: Бесконечная любовь 161 серия (видео)
20.12.2017 | Социум | Комментариев нет|
Бесконечная любовь.
Смотрите новую 161 серию популярного турецкого сериала Бесконечная любовь, передает Rus.Media.
Смотрите в 161 серии сериала «Бесконечная любовь»:
Лейла подозревает, что Айхан познакомился с ней лишь для того, чтобы отомстить ее семье за несчастья, которые ему пришлось пережить в молодости. Неожиданно для всех мать Эмира, после долгих лет комы, начинает приходить в себя. Кемаль запрещает Зейнеп выходить замуж за Хакана, боясь, что комиссар хочет проникнуть в его семью по приказу Эмира.