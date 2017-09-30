Турецкая авиакомпания ввела годовые “проездные” из Украины в Стамбул
2017-09-30 14:03
Турецкая авиакомпания ввела годовые “проездные” из Украины в Стамбул
Турецкий авиаперевозчик Atlasglobal вводит услугу проездного на неограниченное количество полетов из трех украинских городов.
Турецкая авиакомпания Atlasglobal предложила пассажирам оформить проездной на неограниченное количество перелетов в бизнес-классе на внутренние и международные рейсы с 1 октября 2017 года по 30 мая 2018.
Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика, передает Rus.Media.
Компания продает два вида проездных: Atlasglobal Unlimited Turkey Domestic на все внутренние рейсы в пределах Турции, стоимостью $975, и Atlasglobal Unlimited International за $3500 на все международные рейсы. До последнего типа проездного входят также перелеты “Львов – Стамбул” “Запорожье – Стамбул” и “Харьков – Стамбул”, которые выполняет украинская дочерняя компания.
Пассажир с проездным может летать ежедневно на всех рейсах авиаперевозчика. Однако ему нужно заплатить все налоги и сборы, размер которых зависит от направления.
Проездной включает сервис бизнес-класса Atlasglobal: посещение бизнес-зала аэропорта, увеличенная норма багажа, улучшенное питание и перелет в салоне бизнес-класса. Если же на обратный рейс все билеты бизнес-класса были раскуплены, пассажир может полететь в эконом-классе.
Переоформить документ на другое лицо правила не позволяют – лететь должен пассажир, на имя которого первоначально был оформлен проездной.