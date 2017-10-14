Турция ввела запрет на прием кораблей из оккупированного Крыма под любыми флагами
2017-10-14 21:15
Турция ввела запрет на прием кораблей из оккупированного Крыма под любыми флагами
Турция не будет принимать корабли, которые заходили в порты оккупированного Россией Крыма.
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Турция не будет принимать корабли, прибывшие из портов Крыма, передает Rus.Media. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщил представитель палаты судоходства Турции.
Отмечается, что запрет касается судов под любым флагом.
В ответ в Совете Федерации России назвали это решение “недружественным” шагом. “Своим запретом Турция, возможно, толкает Россию на коррекцию отношений между двумя странами, что может отразиться на совместных действиях в Сирии”, – заявил в интервью ТАСС первый заместитель председателя комитета совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Он также назвал это решение “выпячиванием амбиций”. “Здесь явно не обошлось без указующего перста верховной власти Турции”, – добавил Клинцевич.
9 октября, во время визита в Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против аннексии Крыма и заявил, что Анкара будет и впредь поддерживать территориальную целостность Украины. Он не ответил на вопрос, планирует ли Турция вводить какие-то санкции против России.