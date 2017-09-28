Турция нанесла авиаудар по базе курдов на севере Ирака: погибли 13 человек
2017-09-28 13:38
Турция нанесла авиаудар по базе курдов на севере Ирака: погибли 13 человек
Военные утверждают, что убитые готовились к терактам на территории Турции.
Турецкие самолеты нанесли удар по северному Ираку, в результате чего погибли 13 человек, предположительно бойцов Рабочей Партии Курдистана (РПК).
“Воздушным ударом в северном Ираке 13 вооруженных членов сепаратистской террористической организации, которые готовились к нападению, были нейтрализованы” , – говорится в заявлении вооруженных сил Турции, в котором используется термин, который Турция применяет для описания боевиков РПК, сообщает Reuters , передает Rus.Media.
Отметим, что большинство курдов живут между Ираном, Ираком, Сирией и Турцией, но только в Ираке они добились признанной автономии.
Как известно, Ирак и Турция во вторник, 26 сентября, начали совместные военные учения на иракско-турецкой границе. Маневры стартовали на следующий день после спорного референдума о независимости, который состоялся в иракском Курдистане 25 сентября.
Иракский Курдистан находится под международным давлением через референдум. Верховный суд Ирака объявил плебисцит неконституционным. Соседи – Иран и Турция – неоднократно резко критиковали референдум. Против выступали также ООН и США. В регионе и мире опасаются, что стремление иракских курдов к независимости разожжет региональный кризис.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 сентября угрожая применить “все возможности” – экономические, безопасности, военные, – в ответ на действия курдского регионального правительства. По его мнению, правительство Курдистана может втянуть регион в “этническую междоусобную войну”, цитирует Reuters . Накануне Эрдоган уже пригрозил перекрыть нефтепровод, с помощью которого с севера Ирака транспортируется нефть за границу. Турция – один из самых яростных критиков стремлений иракского Курдистана к независимости. Анкара боится, что это усилит подобные настроения среди миллионов турецких курдов.
Референдум о независимости не являются обязательствами. В курдском региональном правительстве хотят использовать его как аргумент в переговорах с центральным правительством в Багдаде о отделения богатого нефтью региона. В правительстве в Багдаде во вторник заявили, что исключают возможность переговоров о независимости Курдистана.
Добавим, что явка избирателей на курдском референдуме составила 72%. Из них, по предварительным результатам, более 90% поддержали независимость региона. Окончательные результаты подсчета бюллетеней ожидаются до среды.