Турция начнет масштабное производство электромобилей

despravda | 07.10.2017 | Авто | Комментариев нет
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2017-10-07 18:23

Турция начнет масштабное производство электромобилей
В 2030 году японский автомобильный гигант электрифицирует 2/3 своего модельного ряда.

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Глава компании Honda Turkey Такуя Тсумура в ходе 67-го международного автосалона во Франкфурте (Германия) объявил о переориентации рынка автомобилей на электромобили, передает Rus.Media.

Он заявил, что в 2030 году японский автомобильный гигант электрифицирует 2/3 своего модельного ряда. Такуя Тсумура подчеркнул, что в новом направлении им помогут производственные мощности в Турции, где сейчас выпускаются пока только Honda Civic Sedan.

«Турция обладает потенциалом и необходимыми знаниями для производства высокотехнологичных автомобилей, однако необходимо создать налоговые льготы и правовую инфраструктуру. Половина произведенных в Турции автомобилей будет экспортироваться. Со второй сменой производства будет создано 400 дополнительных рабочих мест, а общее количество рабочих на заводе достигнет 1300», – заявил Тсумура.

Как ожидается, первой полностью электрической моделью станет Honda CR-V, выпуск которой намечен уже на 2018 год.

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