Турция будет поставлять Украине системы связи
2017-10-10 15:15
Турция будет поставлять Украине системы связи
Поставки в рамках контракта будут реализованы в 2018 году.
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Турция в 2018 году будет поставлять Украине системы связи, передает Rus.Media. Украина подписала соответствующий контракт с турецким производителем связи Aselsan.
“Подписан контракт на 43 млн 635 тысяч долларов на поставку систем связи между Aselsan и резидентом-клиентом в Украине”, – говорится в сообщении.
Как сообщается, поставки в рамках контракта будут реализованы в 2018 году.
Украина и Турция также усилят сотрудничество в сфере транспорта и инфраструктуры.
“Мы договорились расширить украинско-турецкое сотрудничество в авиационной, а также в портовой и дорожно-строительной сферах”, – заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян.
Кроме того, президент Украины Петр Порошенко после встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Украина совместно с Турцией выразила намерения обеспечить стабильное развитие и сотрудничество.