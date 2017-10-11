Турчинов рассказал о развитие украинского ОПК
2017-10-10 15:06
Турчинов рассказал о развитие украинского ОПК
Секретарь СНБО назвал главное отличие оружия и техники украинского производства.
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В Украине в вопросе возрождения украинского оборонно-промышленного комплекса приоритетом стало партнерство государственного и частного секторов, передает Rus.Media. Об этом на открытии выставки “Оружие и безопасность-2017” заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.
По словам Турчинова, с первых дней возрождения ОПК и ремилитаризации Украины приоритетным стало партнерство государственного и частного секторов.
“Создание совместных проектов, кооперация, импортозамещение, конкуренция стали главными стимулами опережающих темпов развития ОПК, улучшение характеристик и уменьшение стоимости отечественных разработок”, – отметил он.
Он также подчеркнул, что украинское оружие и военная техника отличаются тем, что проходят испытания не только в лабораториях и на полигонах, но и в боевых условиях.