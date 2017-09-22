Тыква – польза и вред
2016-09-15 19:56
Тыква – польза и вред
Хотя до сих пор ученые так и не решили что такое тыква овощ или ягода. Мы с детства привыкли ее называть овощем, так и оставим спор ученым, а сами посмотрим уже неоспоримые свойства тыквы. Тыква очень полезна для нашего здоровья.
Полезны в тыкве и семечки и саму тыкву. Тыкву тушат, запекают, готовят из него кашу. Тыква подходит для диетического и детского питания. Тыква долго храниться, поэтому ею можно запасаться впрок, но если вы выращиваете тыкву на огороде, то это вообще замечательно. Я очень люблю тыкву запеченную в духовке с медом, а также люблю молочную кашу, приготовленную из тыквы. Сейчас как раз сезон тыквы.
Выращивать тыкву начали в Северной Америке еще около 4-5 тысяч лет назад. Ее жарили на костре, варили, удаляли семечки и наполняли внутренность молоком.
Калорийность тыквы на 100 грамм всего 22 ккал, как видите тыква очень низкокалорийный. Поэтому тыква просто незаменимый продукт для желающих похудеть, а также при ожирении.
Тыква: польза.
• Тыква содержит огромное количество витамина А (каротина). И по количеству каротина тыква приравнивается к моркови.
• Тыква обладает слабительным эффектом.
• Тыква выводит из организма шлаки и токсины.
• Улучшает обменные процессы, происходящие в организме.
• Особо ценный тыква тем, что в нем содержится витамин К, который способствует свертыванию крови, этот витамин практически отсутствует в других овощах.
• Тыква чемпион среди овощей по содержанию железа.
• Так как в тыкве содержится много калия, тыкву полезно включать в рацион людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как калий избавляет от отеков, способствует укреплению сосудов, улучшает работу нашего сердца.
• Также богата тыква витамином С, Е, РР, В1, В2.
• В тыкве содержится железо, магний, калий, кобальт, фтор, кремний, цинк, медь.
• А за счет содержания в тыкве клетчатки и органических кислот тыкву можно употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
• Очень полезна тыква при анемии (сниженном гемоглобине в крови).
• Полезна тыква при заболеваниях печени.
• Употребление тыквы способствует улучшению потенции, так как в составе есть цинк.
• А также о пользе тыквы не стоит забывать беременным.
• Употребление тыквы в пищу прекрасно укрепляет наш иммунитет, а также это источник витаминов и микроэлементов.
• Сок тыквы хорошее средство от запоров.
• Сырая мякоть тыквы улучшает работу желчного пузыря.
• А тыквенные семечки применяют для лечения глистов у детей.
• Тыква полезна при гипертонии, а свежий тыквенный сок еще и нервную систему успокаивает.
• При экземе, ожогах и других заболеваниях кожи применяют компрессы из тертой тыквы.
Тыква жаль.
• С осторожностью к тыкве нужно относиться при сахарном диабете.
• При диарее, при расстройствах кишечника тыква противопоказан.
• При индивидуальной непереносимости тыквы или аллергии на тыкву.
Ешьте тыкву на здоровье. Готовьте из него вкусные блюда. Чтобы не потерять все полезные свойства тыквы его нужно хранить в погребе. Если нет таких условий для хранения, то вполне подойдет прохладная кладовка или застекленная лоджия.