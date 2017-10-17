Тука заявил о единственный способ вернуть Крым, все остальное просто политиканство
2017-10-17 11:30
Тука заявил о единственный способ вернуть Крым, все остальное просто политиканство
По словам политика, единственный способ вернуть оккупированный полуостров заключается в уничтожении государственности РФ в существующем виде.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что без уничтожения России как государства в текущем виде, Крым не вернется Украине, передает Rus.Media.
– Если пути возвращения контроля на Донбасс я вижу и понимаю, пути возвращения Крыма – кроме уничтожения России как государства в существующем режиме – другого пути я не вижу. И принимать любые законы по этому поводу я считаю просто политиканством”, – отметил заместитель министра.
Тука также считает, что возвращение Донбасса принятием различных законов также невозможно. Это можно обеспечить только в комплексе мероприятий – повышать боеспособность армии, повышать уровень жизни украинцев и экономические возможности государства, креплять уровень развития общин.