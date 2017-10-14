Ты страшнее своей девушки? У ученых для тебя отличные новости!
2017-10-13 10:30
Ты страшнее своей девушки? У ученых для тебя отличные новости!
Новое исследование показало, что внешняя непривлекательность партнера имеет один большой плюс для отношений.
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Исследование, проведенное факультетом психологии Университета Флориды, подтвердило то, что ты давно чувствовал интуитивно: так, ты заслуживаешь девушку, куда более привлекательную, чем ты сам, передает Rus.Media. Более того, только такую девушку ты сделаешь счастливой. А дело вот в чем.
Ученые из Флориды под руководством доктора Тани Рейнольдс проанализировали анкетные данные более 200 молодоженов в возрасте 20 лет. Вопросы анкеты касались в основном привычек питания респондентов, их ежедневных процедур по уходу за собой и в целом отношение к собственной внешности.
Результаты вернули веру в светлое будущее даже самым малопривлекательным жителям Университета Флориды.
Выяснилось, что те женщины, которые считали своих мужчин более привлекательными, были постоянно недовольны собственной внешностью. Они сидели на диетах и изнуряли свой организм занятиями фитнесом, чтобы соответствовать своему более привлекательному мужчине. Еще их постоянно мучил страх, что этот привлекательный человек встретит кого-то более привлекательного.
В то же время те женщины, которые были привлекательнее своих мужчин, чувствовали себя абсолютно счастливыми. Они не мучили себя спортом и диетами и не беспокоились, что их малосимпатичный мужчина убежит. То есть вовсю наслаждались своими стабильными отношениями и своей высокой самооценкой.
Так что, когда в следующий раз встретишь на улице невероятную красавицу рядом с обычным типом, не удивляйся.