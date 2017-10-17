Ты сможешь выбрать самое дорогое черное платье? Тест для настоящей леди!

despravda | 17.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-17 12:14

Ты сможешь выбрать самое дорогое черное платье? Тест для настоящей леди!
Маленькое черное платье — неизменный атрибут элегантной женщины, независимо от возраста и комплекции.

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Если оно висит у тебя в шкафу, значит, у тебя всегда есть что надеть в случае неожиданного выхода в люди, передает Rus.Media.

Даже простое черное платье может прекрасно смотреться в офисе, в ресторане, на вечеринке — все это благодаря смене аксессуаров. Идеальное черное платье — основа гардероба каждой женщины.

Еще в далеком 1926 году великолепная Коко Шанель дала жизнь классическому черному платью. С тех пор прошло много лет, произошли значительные изменения в моде, но черное платье так и осталось эталоном вкуса и женственности, как истинно гениальное творение.

Платье черного цвета

Каждая из представительниц прекрасного пола хоть раз, но сталкивалась с такой ужасной дилеммой: накопить на дорогое платье любимого дизайнера или попробовать найти платье того же фасона в недорогой линейке масс-маркета? Но состояние кошелька абсолютно не определяет чувство вкуса, стиля и умение отличить дешевую вещь от действительно дорогой.

Мы подготовили для тебя легкий тест для настоящей модницы: как ты думаешь, какое из этих маленьких черных платьев самое дорогое?

Посмотри внимательно на эти 9 вариантов платьев и определи для себя фаворита, а только после этого смотри ниже результаты.

9 место — BP

Стоимость платья 48 $

8 место — French Connection

Стоимость платья 88 $

7 место — Chelsea28

Стоимость платья 139 $

6 место — Adrianna Papell

Стоимость платья 220 $

5 место — Halston Heritage

Стоимость платья 445 $

4 место — Michael Kors

Стоимость платья 895 $

3 место — Herve Leger

Стоимость платья 1 390 $

2 место — Anthony Vaccarello

Стоимость платья 2 175 $

1 место — Valentino

Стоимость платья 3 490 $

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