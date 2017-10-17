Ты сможешь выбрать самое дорогое черное платье? Тест для настоящей леди!
2017-10-17 12:14
Ты сможешь выбрать самое дорогое черное платье? Тест для настоящей леди!
Маленькое черное платье — неизменный атрибут элегантной женщины, независимо от возраста и комплекции.
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Если оно висит у тебя в шкафу, значит, у тебя всегда есть что надеть в случае неожиданного выхода в люди, передает Rus.Media.
Даже простое черное платье может прекрасно смотреться в офисе, в ресторане, на вечеринке — все это благодаря смене аксессуаров. Идеальное черное платье — основа гардероба каждой женщины.
Еще в далеком 1926 году великолепная Коко Шанель дала жизнь классическому черному платью. С тех пор прошло много лет, произошли значительные изменения в моде, но черное платье так и осталось эталоном вкуса и женственности, как истинно гениальное творение.
Платье черного цвета
Каждая из представительниц прекрасного пола хоть раз, но сталкивалась с такой ужасной дилеммой: накопить на дорогое платье любимого дизайнера или попробовать найти платье того же фасона в недорогой линейке масс-маркета? Но состояние кошелька абсолютно не определяет чувство вкуса, стиля и умение отличить дешевую вещь от действительно дорогой.
Мы подготовили для тебя легкий тест для настоящей модницы: как ты думаешь, какое из этих маленьких черных платьев самое дорогое?
Посмотри внимательно на эти 9 вариантов платьев и определи для себя фаворита, а только после этого смотри ниже результаты.
9 место — BP
Стоимость платья 48 $
8 место — French Connection
Стоимость платья 88 $
7 место — Chelsea28
Стоимость платья 139 $
6 место — Adrianna Papell
Стоимость платья 220 $
5 место — Halston Heritage
Стоимость платья 445 $
4 место — Michael Kors
Стоимость платья 895 $
3 место — Herve Leger
Стоимость платья 1 390 $
2 место — Anthony Vaccarello
Стоимость платья 2 175 $
1 место — Valentino
Стоимость платья 3 490 $