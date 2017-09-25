Ты моргнуть не успеешь, как центеніали захватят мир! Все, что нужно знать о поколении Z
2017-09-25 13:06
Ты моргнуть не успеешь, как центеніали захватят мир! Все, что нужно знать о поколении Z
Если верить теории поколений, описанной в 1991 году Нилом Хау и Уильямом Штрауссом, каждые 20-25 лет поколения сменяют друг друга.
Дети, рожденные после 2000 года, представляют собой новое прогрессивное племя — поколение Z, представители которого способны превзойти любого взрослого. Мы и ахнуть не успеем, как современные дети захватят мир, передает Rus.Media.
Мы расскажем тебе, чего ждать от детей, рожденных в удивительное время технического прогресса.
Поколение Z
Центеніали — это первое поколение, рожденное в цифровом мире, в мире без границ и ограничений. Теория поколений предполагает, что у людей, которые пришли в мир в одно время и пережили схожий детский опыт, будут одинаковые ценности. То есть люди, которые пережили войну, будут ценить мир и благополучие, а их свободолюбивые дети будут желать отдыха и самореализации.
Нужно отметить, что впервые в истории человечества дети так сильно отличаются от своих родителей. Ранее самым молодым поколением считались миллениалы, рожденные в конце 80-х и начале 90-х годов. Их называют «поколение Y», «некст» или «сетевое поколение».
Но есть значительная особенность, которая отличает их от центеніалів, — последние родились в эпоху Интернета. Центеніали просто не знают, какой была жизнь без цифровых технологий, каждый их шаг не обходится без гаджетов и программ, которыми они, кстати, пользуются так же легко и естественно как дышат.
Это поколение живет в виртуальном и реальном мире одновременно. И это впечатляет! У современных детей стерты грани между странами, нациями и культурами. Для них не существует запретов и препятствий в освоении любых навыков, которые им только в голову взбредут. Скорость восприятия информации у таких детей резко возрастает, а многозадачность не знает границ.
Поколение Z живет в бесконечном информационном потоке, который ежесекундно пропускает через себя, при этом не теряя способности выделять только необходимые факты. Центеніали обладают врожденным иммунитетом к всякого мусора в Сети как рекламного, так и политического.
Современные дети впитывают информацию глазами, видимо, поэтому так сложно заставить ребенка читать книгу без картинок. Неусидчивость и неспособность долго концентрироваться говорят о том, что поколение Z действительно предпочитает смотреть, а не читать. Увиденное поглощается ими гораздо быстрее, чем прочитанное.
Это порождает множество конфликтов в школе, ведь таким детям максимально сложно найти общий язык с преподавателями старой закалки. Учителя просто не могут удержать внимание свободолюбивых учеников и по этой причине очень сердятся на них.
Центеніали часто переключают свое внимание, так как способны быстрее принимать решения. В Интернете они чувствуют себя как рыба в воде. Современные подростки точно знают, по каким законам живет информация и как лучше зацепить аудиторию. Прошлые поколения в пролете, к сожалению.
Дети нового поколения стремятся к стабильности и процветания. У таких детей крайне трезвые представления об успешной карьере и о жизни в целом. Миллениалы, к примеру, мечтают, чтобы весь мир увидел, какие они прекрасные. А вот поколение Z не имеет подобных иллюзий. Современные дети настроены много работать и зарабатывать. Они не планируют разрушать систему, они будут медленно и уверенно делать мир лучше.
Кажется, что центеніали — это мятежники тинейджеры. На самом деле современные подростки практически не курят и не пьют, даже до половой жизни они относятся гораздо ответственнее нас с вами.
В детях поколения Z удивительно сочетается детская непосредственность и взрослое мышление. Кажется, что такой ребенок — не ребенок вовсе, ведь она живет в своем уютном мире и ежедневно поражает глубиной понимания жизни.