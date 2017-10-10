Ты будешь смеяться, но носки и секс — совместимы
2017-10-09 18:22
Ты будешь смеяться, но носки и секс — совместимы
Правда, они должны быть не на тебе, а на твоей девушке. Наука горячо одобряет и даже настаивает на их носке!
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Голый мужчина, который оказался в постели в носках, давно стал темой для бесконечных шуток, передает Rus.Media. И заслуженно! Носки во время секса имеют право не снимать только девушки. Во-первых, это сексуально. Во-вторых, так ей будет легче достичь оргазма. Такой, по крайней мере, вердикт, вынесенный группой исследователей Гронингенского университета (Нидерланды).
В ходе эксперимента женщины занимались сексом со своими партнерами в носках и без носков. Как выяснилось, если на девушке были носки, она достигала оргазма в 80% случаев. На босу ногу удовлетворение получали только 50% подопытных респонденток.
По словам организатора исследования профессора нейробиологии Грега Хольтеге, объясняется это так. Женский оргазм тесно связан с ощущением комфорта. Зоны мозга, ответственные за чувство тревоги и страх (мозжечковая миндалина и префронтальная кора), во время секса не должны быть активны. Именно их работа чаще всего препятствует получению удовольствия. Если ноги находятся в тепле, мозг получает дополнительный импульс, что все, что происходит безопасно, и женщина по-настоящему расслабляется.