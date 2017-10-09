Ты — мама школьника и все еще не знаешь этих секретов?
2017-10-09 15:10
Ты — мама школьника и все еще не знаешь этих секретов?
Читай скорее, это просто невероятно!
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Для многих математика как темный лес, и кажется, что разобраться во всем этом просто невозможно. Но что, если посмотреть на это под другим углом? Например, воспринимать математику не как нечто сложное и скучное, а как интересную головоломку. Для этого мы предлагаем 10 математических трюков, которые перевернут твое представление о математике. Этого нет ни в одном учебнике!
Умножение чисел, состоящих из единиц, на самих себя
Возьми эту таблицу на вооружение, с ней решать такие примеры станет проще простого.
Метод бабочки для сложения и вычитания дробей
Разобраться в этой схеме очень легко. В выбранном примере умножаем числа по диагонали. Если дробь нужно сложить полученные числа нужно сложить, аналогично при вычитании. Это будет наш числитель. После умножаем числа в знаменателе — получаем ответ!
Секрет умножения чисел на 11
Представьте следующий пример: 63 * 11.
Для ее решения нужно просто сложить цифры 6 + 3 = 9, а затем поместить девятку между шестеркой и тройкой. Вот и наше решение: 693.
Но расслабляться еще рано, это только половина того, что необходимо знать.
Допустим, пример такой: 85 * 11.
Несмотря на то, что 8 + 5 = 13, ответ не 8135! Как и ранее, цифра 3 ставится между цифрами 8 и 5, но 1 добавляется к цифре 8 для получения правильного ответа 935.
Можно ли использовать этот метод для чисел с большим количеством цифр? Безусловно!
Здесь уже немного сложнее, но не стоит расстраиваться, у тебя все получится. Для примера: 13432 * 11 ответ все еще будет начинаться с 1 и заканчиваться на 2, а так как 1 + 3 = 4; 3 + 4 = 7; 3 + 4 = 7 и 3 + 2 = 5, ответ будет равен 147752.
Находим дробь от целого числа
Пользуйся этой схемой и забудь о проблемах с дробями! Это и есть ответ на вопрос, как научить ребенка решать математические примеры.
Умножать на 9 проще, чем ты думаешь!
Эта забавная закономерность поможет тебе без труда запомнить таблицу умножения на 9 навсегда.
Преврати сложное умножение в простые примеры
Этот трюк уже немного похож на магию. Все, что нужно, — отнять множители из 100, а произведения сложить и умножить. Сумма вычтена из 100, — это первая часть ответа, а произведение — вторая.
А это еще один способ умножать большие числа
Запомнить число Пи теперь не составит труда
Так можно с легкостью найти процент от числа
Теперь математика уже не кажется такой скучной, правда? Благодаря этим трюкам ты можешь объяснить ребенку математику и сделать решение примеров интересным и увлекательным занятием!